Перекладачка Орбана "редагувала на ходу" заяви Путіна під час зустрічі в Кремлі, - ЗМІ

Під час зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана останній прибув до Кремля зі своєю перекладачкою. Але схоже, що вона неправильно переклала Орбану низку заяв Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання Telex.
Видання пише, що під час зустрічі перекладачка Орбана неточно перекладала своєму шефу деякі заяви Путіна, зокрема щодо України. Цікавий момент: неточний переклад з'явився саме під час основної частини перемовин, а ось привітання та завершальну частину було перекладено дуже точно.
Видання навело низку прикладів неправильного перекладу. Наприклад, перекладачка "відредагувала" заяву диктатора щодо відносин Угорщини та Росії.
Теж саме сталося під час заяв Путіна про те, що він з Орбаном давно знайомий, а сам Орбан "пам'ятає про інтереси Угорщини".
Коли розмова зайшла про Україну, знову почалися "неточності". Так, заяву Путіна перекладачка тут переклала взагалі некоректно.
При цьому, пише видання, перекладачка, яка супроводжувала Орбана, не вперше була присутня на зустрічі посадовців вищого рівня та не вперше мала справу з перекладом з російської мови. Наприклад, вона була на зустрічі Орбана та Путіна у 2024 році - і тоді її переклад був значно точнішим.
В угорському уряді жодним чином не прокоментували ситуацію з "неточним перекладом".
Нагадаємо, що 28 листопада угорський прем'єр Віктор Орбан прибув до Москви з офіційним візитом та зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Разом із Орбаном прибула більшість антиукраїнськи налаштованих представників його уряду.
Серед іншого Орбан заявив, що Угорщина готова надати майданчик для переговорів щодо України, Путін на це погодився. Пізніше таку ж "домовленість" підтвердив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.