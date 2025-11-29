Перекладачка Орбана "редагувала на ходу" заяви Путіна під час зустрічі в Кремлі, - ЗМІ

Видання пише, що під час зустрічі перекладачка Орбана неточно перекладала своєму шефу деякі заяви Путіна, зокрема щодо України. Цікавий момент: неточний переклад з'явився саме під час основної частини перемовин, а ось привітання та завершальну частину було перекладено дуже точно.

Видання навело низку прикладів неправильного перекладу. Наприклад, перекладачка "відредагувала" заяву диктатора щодо відносин Угорщини та Росії.

Путін : "Ми добре усвідомлюємо, що в нашій історії були різні періоди, але нинішні відносини побудовані на найкращих їхніх аспектах і базуються на прагматизмі та практичному розвитку двосторонніх відносин".

: "Ми добре усвідомлюємо, що в нашій історії були різні періоди, але нинішні відносини побудовані на найкращих їхніх аспектах і базуються на прагматизмі та практичному розвитку двосторонніх відносин". Переклад: "Насправді, вони поступово рухаються вперед, попри складну ситуацію, яка виникає, і, попри це, ми підтримуємо нашу дружбу та стосунки".

Теж саме сталося під час заяв Путіна про те, що він з Орбаном давно знайомий, а сам Орбан "пам'ятає про інтереси Угорщини".

Путін : "Ми знаємо одне одного вже давно... Я знаю, що у своїй роботі ви насамперед пам'ятаєте про інтереси Угорщини та угорського народу".

: "Ми знаємо одне одного вже давно... Я знаю, що у своїй роботі ви насамперед пам'ятаєте про інтереси Угорщини та угорського народу". Переклад: "Я радий, що ти завітав до нас... Сподіваюся, що зараз ми обговоримо подальші можливості співпраці та рухатимемося далі".

Коли розмова зайшла про Україну, знову почалися "неточності". Так, заяву Путіна перекладачка тут переклала взагалі некоректно.

Путін: "Росії знайома ваша виважена думка щодо проблем, пов’язаних з Україною".

"Росії знайома ваша виважена думка щодо проблем, пов’язаних з Україною". Переклад: "І я знаю, що міжнародна політика, звісно, має вплив і на вас".

При цьому, пише видання, перекладачка, яка супроводжувала Орбана, не вперше була присутня на зустрічі посадовців вищого рівня та не вперше мала справу з перекладом з російської мови. Наприклад, вона була на зустрічі Орбана та Путіна у 2024 році - і тоді її переклад був значно точнішим.

В угорському уряді жодним чином не прокоментували ситуацію з "неточним перекладом".