Перекидував "вагнерівських" інструкторів. Повідомлено про підозру голові авіакомпанії РФ

Повідомлено про підозру генеральному директору авіакомпанії Росії "224 льотний загін" Володимиру Міхейчику, який перекидував на війну в Україну "вагнерівських" інструкторів з Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.
"Посадовець допомагав вищому військово-політичному керівництву Росії у перекиданні особового складу та військової техніки окупаційних угруповань до українського кордону", - пише СБУ.
Зазначається, що підозрюваний опікувався питанням щодо переправлення до України озброєння й "вагнерівців" з Близького Сходу.
Згідно з даними слідства, із серпня 2022 року Міхейчик надав 6 цивільних бортів для здійснення відповідних авіарейсів із Сирії та Ірану до пунктів збору на території Росії:
"У подальшому найманців "Вагнера" з їхньою військовою технікою перекидали в Україну для участі у бойових діях на південному та східному фронтах, у тому числі під Бахмутом", - додає пресслужба.
Відповідно до ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України, підозрюваному загрожує до 15 років в'язниці. Наразі тривають заходи для притягнення Міхейчика до відповідальності.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одесі тим часом викрили головного інженера військового квартирно-експлуатаційного управління на корупційній схемі.
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