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Перекидував "вагнерівських" інструкторів. Повідомлено про підозру голові авіакомпанії РФ

Фото: Перекидував "вагнерівських" інструкторів. Повідомлено про підозру голові авіакомпанії РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Повідомлено про підозру генеральному директору авіакомпанії Росії "224 льотний загін" Володимиру Міхейчику, який перекидував на війну в Україну "вагнерівських" інструкторів з Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

"Посадовець допомагав вищому військово-політичному керівництву Росії у перекиданні особового складу та військової техніки окупаційних угруповань до українського кордону", - пише СБУ. 

Зазначається, що підозрюваний опікувався питанням щодо переправлення до України озброєння й "вагнерівців" з Близького Сходу. 

Згідно з даними слідства, із серпня 2022 року Міхейчик надав 6 цивільних бортів для здійснення відповідних авіарейсів із Сирії та Ірану до пунктів збору на території Росії: 

  • 8 серпня літаки перевозили озброєння та інструкторів "Вагнера" з Ірану до Москви міжнародним рейсом RFF8629;
  • 18 вересня найманці прямували авіасполученням "Сирія-Грозний" (рейс - RFF8631);
  • 26 лютого 2023 року відбувся переліт окупантів  на рейсі RFF8936 з Латакії (Сирія) до Ростова-на-Дону. 

"У подальшому найманців "Вагнера" з їхньою військовою технікою перекидали в Україну для участі у бойових діях на південному та східному фронтах, у тому числі під Бахмутом", - додає пресслужба. 

Відповідно до ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України, підозрюваному загрожує до 15 років в'язниці. Наразі тривають заходи для притягнення Міхейчика до відповідальності.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одесі тим часом викрили головного інженера військового квартирно-експлуатаційного управління на корупційній схемі.

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Служба безпеки України