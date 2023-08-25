Перебрасывал "вагнеровских" инструкторов. Сообщено о подозрении главе авиакомпании РФ

"Чиновник помогал высшему военно-политическому руководству России в переброске личного состава и военной техники оккупационных группировок к украинской границе", - пишет СБУ.

Отмечается, что подозреваемый занимался вопросом о переправке в Украину вооружения и "вагнеровцев" с Ближнего Востока.

Согласно данным следствия, с августа 2022 года Михейчик предоставил 6 гражданских бортов для осуществления соответствующих авиарейсов из Сирии и Ирана в пункты сбора на территории России:

8 августа самолеты перевозили вооружение и инструкторов "Вагнера" из Ирана в Москву международным рейсом RFF8629;

18 сентября наемники следовали авиасообщением "Сирия-Грозный" (рейс - RFF8631);

26 февраля 2023 года состоялся перелет оккупантов на рейсе RFF8936 из Латакии (Сирия) в Ростов-на-Дону.

"В дальнейшем наемников "Вагнера" с их военной техникой перебрасывали в Украину для участия в боевых действиях на южном и восточном фронтах, в том числе под Бахмутом", - добавляет пресс-служба.

Согласно ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины, подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас продолжаются мероприятия для привлечения Михейчика к ответственности.