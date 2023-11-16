Перекидували "товар" через паркан. Поліція викрила наркотрафік до Київського СІЗО

Правоохоронці викрили наркотрафік до Київського СІЗО, який організував так званий "смотрящий" та троє його знайомих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію Києва.
Що сталось
Організатором схеми виявився так званий "смотрящий", який перебував в ізоляторі. Йому допомагали троє знайомих з волі, з якими він раніше відбував покарання.
Знайомі "смотрящего" формували "замовлення" й передавали їх до ізолятора, перекидаючи через паркан.
Фото: Поліція викрила наркотрафік до Київського СІЗО (facebook.com/UA_National_Police)
На території СІЗО пакунки підбирав один з учасників банди й за вказівкою організатора розповсюджував серед арештантів.
"Наприкінці травня поліцейські спільно з працівниками Київського СІЗО затримали одного з постачальників одразу після перекидання на територію СІЗО чергового пакунку. Тоді йому, організатору та ще одному учасникові - арештанту - повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України", - пише пресслужба.
Що загрожує
Усім затриманим оголосили про підозру за:
Підозрюваним загрожує від 5-и до 12-и років позбавлення волі. Зокрема "смотрящий" може провести до 15 років за решіткою.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні ліквідували логістичний хаб зі збуту наркотиків й психотропів. "Бізнес" приносив злочинцям близько 10 млн гривень щомісяця.
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