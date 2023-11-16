Перебрасывали "товар" через забор. Полиция разоблачила наркотрафик в Киевский СИЗО

Правоохранители разоблачили наркотрафик в Киевский СИЗО, который организовал так называемый "смотрящий" и трое его знакомых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Киева.
Что случилось
Организатором схемы оказался так называемый "смотрящий", который находился в изоляторе. Ему помогали трое знакомых с воли, с которыми он ранее отбывал наказание.
Знакомые "смотрящего" формировали "заказы" и передавали их в изолятор, перебрасывая через забор.
Фото: Полиция разоблачила наркотрафик в Киевское СИЗО (facebook.com/UA_National_Police)
На территории СИЗО пакеты подбирал один из участников банды и по указанию организатора распространял среди арестантов.
"В конце мая полицейские совместно с работниками Киевского СИЗО задержали одного из поставщиков сразу после переброски на территорию СИЗО очередного пакета. Тогда ему, организатору и еще одному участнику - арестанту - сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины", - пишет пресс-служба.
Что грозит
Всем задержанным объявили о подозрении по:
Подозреваемым грозит от 5-и до 12-и лет лишения свободы. В частности "смотрящий" может провести до 15 лет за решеткой.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине ликвидировали логистический хаб по сбыту наркотиков и психотропов. "Бизнес" приносил преступникам около 10 млн гривен ежемесячно.
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