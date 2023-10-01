Перекидають ППО й не тільки. Росіяни посилюють оборону Криму, - ЦНС

Російські терористи, на тлі успішних ударів наших воїнів, почали посилювати оборону тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"За інформацію від кримського підпілля – російські військові отримали нові розпорядження щодо підвищення обороноздатності окупаційних військ на півострові. Зокрема зафіксовано перекидання засобів ППО до Сімферополя", - пише пресслужба.
Також партизани фіксують будування терористами нових фортифікаційних споруд "зубів дракона".
Що таке "зуби дракона"?
Це фортифікаційна споруда з дерева, бетону або ж граніту. Зазвичай їх заривають в землю рядами й використовують в якості перешкоди просуванню танкових підрозділів.
Малі споруди повинні піднімати або ж пошкоджувати днище танка й можуть бути замасковані. Великі за розміром "зуби" повинні ускладнювати розчищення проходів.
Удари по Криму
Останнім часом в Криму почастішали вибухи. Нерідко під ударом опиняється протиповітряна оборона російських терористів.
Наприклад:
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