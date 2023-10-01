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Перебрасывают ПВО и не только. Россияне усиливают оборону Крыма, - ЦНС

Фото: перебрасывают ПВО и не только. Россияне усиливают оборону Крыма (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы, на фоне успешных ударов наших воинов, начали усиливать оборону временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"По информации от крымского подполья - российские военные получили новые распоряжения по повышению обороноспособности оккупационных войск на полуострове.  В частности зафиксирована переброска средств ПВО в Симферополь", - пишет пресс-служба.

Также партизаны фиксируют строительство террористами новых фортификационных сооружений "зубов дракона". 

Что такое "зубы дракона"? 

Это фортификационное сооружение из дерева, бетона или гранита. Обычно их зарывают в землю рядами и используют в качестве препятствия продвижению танковых подразделений.

Малые сооружения должны поднимать или же повреждать днище танка и могут быть замаскированы. Большие по размеру "зубы" должны затруднять расчистку проходов.

Удары по Крыму

В последнее время в Крыму участились взрывы. Нередко под ударом оказывается противовоздушная оборона российских террористов.

Например:

  • недавно наши защитники атаковали десантный корабль и подводную лодку РФ в Севастопольской бухте, которые вероятно уже не подлежат восстановлению;
  • также ВСУ ударили по штабу Черноморского флота россиян.

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