Перебрасывают ПВО и не только. Россияне усиливают оборону Крыма, - ЦНС

Российские террористы, на фоне успешных ударов наших воинов, начали усиливать оборону временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .
"По информации от крымского подполья - российские военные получили новые распоряжения по повышению обороноспособности оккупационных войск на полуострове. В частности зафиксирована переброска средств ПВО в Симферополь", - пишет пресс-служба.
Также партизаны фиксируют строительство террористами новых фортификационных сооружений "зубов дракона".
Что такое "зубы дракона"?
Это фортификационное сооружение из дерева, бетона или гранита. Обычно их зарывают в землю рядами и используют в качестве препятствия продвижению танковых подразделений.
Малые сооружения должны поднимать или же повреждать днище танка и могут быть замаскированы. Большие по размеру "зубы" должны затруднять расчистку проходов.
Удары по Крыму
В последнее время в Крыму участились взрывы. Нередко под ударом оказывается противовоздушная оборона российских террористов.
Например:
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