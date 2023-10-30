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Перекидають людей у м'ясорубку, під Вугледар. Окупант поскаржився на значні втрати в армії РФ

Ілюстративне фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові все більше скаржаться на стан армії і командування, яке відправляє їх "на убій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

За словами окупанта, у російської армії наразі низький морально-психологічний стан особового складу. Особливо це стосується тих окупантів, які намагаються воювати біля Вугледару. Вони не мають там успіху та зазнають значних втрат живої сили.

"У когось прямо перед машиною снаряди падали, у когось ззаду падали. Почали максимально людей перекидати на Вугледар. у цю м'ясорубку. За одного, я чула, відправили в Вугледар, через 2 дні вже все, труп", - каже він.

Втрати росармії в Україні

Згідно з ранковими даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні в Україні на 30 жовтня склали 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку широкомасштабного вторгнення становить 299 940 військових. Окрім того, ЗСУ знищили ворожий літак, 15 танків та 20 БПЛА.

Додамо, як уточнили в Силах оборони Таврійського напрямку, українські бійці з 10 жовтня знищили вже шостий російський літак Су-25 на Авдіївському напрямку. Також учора спікер Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що наступ військ РФ під Авдіївкою призвів до величезних втрат у противника - з 10 жовтня окупанти втратили понад 6500 осіб.

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