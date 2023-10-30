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Перебрасывают людей в мясорубку, под Угледар. Оккупант пожаловался на значительные потери в армии РФ

Иллюстративное фото: российский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные все больше жалуются на состояние армии и командование, отправляющее их "на убийство".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

По словам оккупанта, в российской армии пока низкое морально-психологическое состояние личного состава. Особенно это касается тех оккупантов, которые пытаются воевать у Угледара. Они не имеют там успеха и несут значительные потери живой силы.

"У кого-то прямо перед машиной снаряды падали, у кого-то сзади падали. Начали максимально людей перебрасывают на Угледар. В эту мясорубку. За одного, я слышала, отправили в Угледар, через 2 дня уже все, труп", - говорит он.

Потери росармии в Украине

Согласно утренним данным Генштаба ВСУ, потери России в войне в Украине на 30 октября составили 860 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала широкомасштабного вторжения составляет 299 940 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вражеский самолет, 15 танков и 20 БПЛА.

Как уточнили в Силах обороны Таврического направления, украинские бойцы с 10 октября уничтожили уже шестой российский самолет Су-25 на Авдеевском направлении. Также вчера спикер Таврического направления Александр Штупун отметил, что наступление войск РФ под Авдеевкой привело к огромным потерям у противника - с 10 октября оккупанты потеряли более 6500 человек.

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