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Перекидання військ РФ з України до Бєлгородської області вже фіксують? Що кажуть в ГУР

Фото: представник ГУР МО Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В української розвідки є інформація про наміри країни-агресора перекинути свої підрозділи з окупованих територій до РФ. Але цей процес перш за все потребує підготовки, ГУР слідкує за ситуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

На питання, чи після подій в Бєлгородській області фіксується перекидання російських військ з України до РФ, він сказав, що цей процес потребує підготовки.

"Так. Така інформація є. Вона зараз перевіряється і відстежується. Ми просто повинні розуміти, що перекидання окремих підрозділів, особливо з лінії фронту, - це не дуже швидкий процес. Він потребує підготовки і реалізації. Ми уважно стежимо за цією інформацією", - зазначив Юсов.

Що відомо про перекидання військ РФ в Бєлгородську область

Нещодавно джерело РБК-Україна в розвідці повідомило про те, що командування західного військового округу Росії приймає рішення про перекидання окремих підрозділів з України до РФ через ускладнення обстановки на кордоні у Бєлгородській області.

Мова йшла про можливе переміщення підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії (постійний пункт дислокації Валуйки, Бєлгородська область) з району бойових дій (Макіївка, Площанка Луганської області) до Бєлгородської області.

Коротко про ситуацію в Бєлгородській області

Нагадаємо, днями "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії", які складаються з громадян РФ, розпочали операцію зі звільнення РФ, а саме території Бєлгородської області від путінського режиму.

Після чого місцева влада оголосила "режим контртерористичної операції", а місцеві жителі почали масово "евакуюватися" з прикордонних населених пунктів.

Вже вчора російське Міноборони відзвітувало про так зване звільнення територій, а от самі повстанці стверджують, що продовжують свою роботу.

Аналітики своєю чергою звертають увагу, що ці події неабияк вплинули на громадян РФ. Зокрема, викликали у російському інформпросторі паніку, а також критику армії Росії за нездатність зміцнити кордони та слабкість зведених у регіонах укріплень.

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