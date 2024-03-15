Перекидання військ РФ з фронту у Бєлгородську область виключене: експерт

На думку Селезньова, те, що Легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус" називають "обмеженою військовою операцією", доречніше назвати "операцією інформаційно-силовою".

Експерт вважає, що операція буде завершена після "виборів Путіна".

"Її завдання - привернути увагу до збройного спротиву путінському режиму. Але ресурси непорівнянні, у росіян багато особового складу, техніки і є авіаційна компонента. Зверніть увагу, вони фактично рівняють із землею деякі населені пункти, щоб знищити добровольців", - зазначив Селезньов.

Він також прогнозує, що партизани за кілька днів повернуться до України.

Також експерт виключає перекидання частини російських військ з фронту до Бєлгорода.

"За різними оцінками, від 23 000 до 27 000 російських військових знаходяться на території Курської та Бєлгородської областей. Цих ресурсів достатньо, щоб не дозволити загонам РДК розвинути тактичний успіх", - додав експерт.

Псевдовибори у Росії