Переброска войск РФ с фронта в Белгородскую область исключена: эксперт

По мнению Селезнева, то, что Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" называют "ограниченной военной операцией", более уместно назвать "операцией информационно-силовой".

Эксперт считает, что операция будет завершена после "выборов Путина".

"Ее задача – привлечь внимание к вооруженному сопротивлению путинскому режиму. Но ресурсы несравнимы, у россиян много личного состава, техники и есть авиационная компонента. Обратите внимание, они фактически равняют с землей некоторые населенные пункты, чтобы уничтожить добровольцев", – отметил Селезнев.

Он также прогнозирует, что партизаны через несколько дней вернутся в Украину.

Также эксперт исключает переброску части российских войск с фронта в Белгород.

"По разным оценкам, от 23 000 до 27 000 российских военных находятся на территории Курской и Белгородской областей. Этих ресурсов достаточно, чтобы не позволить отрядам РДК развить тактический успех", - добавил эксперт.

Псевдовыборы в России