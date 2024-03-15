Переброска войск РФ с фронта в Белгородскую область исключена: эксперт

Рейд российских повстанцев на территорию России завершится после так называемых президентских выборов в РФ. Переброски войск оккупантов с фронта в Украине на территорию Белгородской области ожидать не стоит.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев.
По мнению Селезнева, то, что Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" называют "ограниченной военной операцией", более уместно назвать "операцией информационно-силовой".
Эксперт считает, что операция будет завершена после "выборов Путина".
"Ее задача – привлечь внимание к вооруженному сопротивлению путинскому режиму. Но ресурсы несравнимы, у россиян много личного состава, техники и есть авиационная компонента. Обратите внимание, они фактически равняют с землей некоторые населенные пункты, чтобы уничтожить добровольцев", – отметил Селезнев.
Он также прогнозирует, что партизаны через несколько дней вернутся в Украину.
Также эксперт исключает переброску части российских войск с фронта в Белгород.
"По разным оценкам, от 23 000 до 27 000 российских военных находятся на территории Курской и Белгородской областей. Этих ресурсов достаточно, чтобы не позволить отрядам РДК развить тактический успех", - добавил эксперт.
Пятница, 15 марта, началась для Белгорода с сильных обстрелов. Власти заявляли о работе ПВО и пострадавших.
Более подробно о рейде российских добровольцев - в материале РБК-Украина.
Российское пропагандистское издание "РИА Новости" сообщало, что из-за ракетной опасности люди, пришедшие проголосовать на выборах президента РФ, покинули избирательный участок и спустились в укрытие.
Россияне в разных регионах прибегают к массовой порче урн для бюллетеней на "выборах". В частности, враждебно настроенные к процессу "голосования" граждане РФ обливают их зеленкой, поджигают и взрывают.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.