Перекази від родичів на картку: коли за них доведеться платити податок

Переказ коштів від батьків, дружини чи дитини на картку сам по собі не створює податкового зобов'язання. Втім, у низці випадків такі надходження все ж оподатковуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар керуючого партнера АО "Юридична компанія WINNER", кандидата юридичних наук, адвоката Ігоря Яська.
Головне:
Переказ від близьких - не дохід автоматично. Податкові наслідки залежать від правової природи коштів і доказів, а не від призначення платежу в банку.
Нульова ставка без ліміту суми. Для родичів 1-2 ступеня діє 0% ПДФО без військового збору, і сума переказу значення не має.
Інші дарувальники - 10%. Подарунок від далекого родича чи сторонньої особи оподатковується 5% ПДФО і 5% військового збору, від нерезидента - 18% ПДФО.
Головне - пояснити джерело. Ризик виникає, коли людина не може підтвердити, хто і навіщо переказав значну суму.
Зберігайте документи. Виписку, чітке призначення платежу, документи про спорідненість, а за великих сум - договір дарування.
Надходження від батьків, дітей, чоловіка чи дружини самі по собі не створюють податкового зобов'язання - якщо це справді дарунок або інша сімейна передача коштів, а спорідненість можна підтвердити.
За словами адвоката, податкові наслідки залежать не від призначення платежу в банку, а від правової природи коштів та доказів, які людина може надати на запит.
"Переказ від мами, сина чи дружини на картку - це не автоматично 'непідтверджений дохід', з якого слід платити податки", - зазначив адвокат.
До родичів першого ступеня належать батьки, чоловік або дружина, діти, зокрема усиновлені. Другий ступінь - це рідні брати й сестри, баба, дід та онуки. Якщо кошти надійшли як подарунок від цих осіб, застосовується ставка 0% ПДФО, військовий збір також не сплачується.
Розмір переказу для цього правила значення не має - це не пільга "до певної суми". При цьому правильніше говорити не просто про переказ, а про дарування коштів: стаття 174 Податкового кодексу поширює на подарунки від фізичних осіб ті самі правила, що й на спадщину.
Якщо кошти передає родич, який не належить до першого чи другого ступеня, або стороння особа - наприклад, тітка, дядько, двоюрідний брат, хрещений, друг чи співмешканець без зареєстрованого шлюбу, - подарунок оподатковується за ставкою 5% ПДФО та 5% військового збору. Сукупно це 10% від суми.
Якщо дарувальник або одержувач має статус нерезидента, застосовується ставка 18% ПДФО. Одержувач оподатковуваного подарунка має задекларувати дохід: декларація подається до 1 травня наступного року, а податок сплачується до 1 серпня.
Для звичайних побутових переказів між близькими родичами закон не вимагає нотаріального договору. Але чим більша сума, тим важливіше мати доказову базу:
За словами експерта, ризик виникає не через сам факт надходження на картку, а тоді, коли людина не може пояснити, хто і на якій підставі перерахував їй значну суму.
"Фраза 'це допомога від родичів' без документів може бути недостатньою, якщо податкова поставить питання про джерело походження коштів", - наголосив адвокат.
Він також звернув увагу, що не кожен сімейний переказ є подарунком. Повернення боргу, переказ спільних коштів чи компенсація витрат мають іншу правову природу - для них варто зберігати розписку, договір позики або чеки.
Маскувати під "допомогу від родичів" оплату за роботу, продаж товарів чи підприємницькі надходження не варто: ДПС може розцінити такі кошти як незадекларований дохід.
Окремо адвокат нагадав про фінансовий моніторинг: банк може перевіряти походження великих або нетипових операцій, і нульова ставка податку не скасовує потреби пояснити джерело коштів.
Нагадаємо, ставка податку на подарунок залежить від того, хто саме його зробив, і від вартості. Для речей діє ліміт неоподатковуваної суми у 25% мінзарплати, тоді як на грошові подарунки це звільнення не поширюється.
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