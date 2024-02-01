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Перекази українців з-за кордону за останній рік скоротилися на 1 млрд доларів

Україна, Четвер 01 лютого 2024 08:30
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Перекази українців з-за кордону за останній рік скоротилися на 1 млрд доларів Фото: перекази українців з-за кордону у 2023 році скоротилися до 11,6 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за 2023 рік склав 11,568 млрд доларів, що на 7,8% менше, ніж роком раніше (12,543 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, у грудні перекази становили 1,040 млрд доларів, що на 6,1% менше, ніж у грудні 2022 року (1,107 млрд доларів).

НБУ враховував у своїх розрахунках як формальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.

Перекази українців з-за кордону за останній рік скоротилися на 1 млрд доларів

Нагадаємо, на початку 2023 року НБУ прогнозував збільшення надходжень від трудових мігрантів в Україну.

"Ми вважаємо, що у 2023 році українці будуть активно працевлаштовуватися і матимуть змогу відправляти частину коштів в Україну. Враховуючи цей фактор, на 2023 рік закладаємо зростання переказів до 16 млрд доларів", - сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Біженці в Європі

За даними Агентства ООН у справах біженців станом на 31 грудня 2023 року було зафіксовано в усьому світі 6,357 млн біженців з України (5,954 млн біженців зафіксовано в Європі і 0,404 млн за межами Європи).

НБУ прогнозує початок повернення біженців тільки з 2024 року, коли повернеться 400 тисяч українців. Зараз фіксується відтік.

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