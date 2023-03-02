Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року: скільки надійшло в Україну

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за січень 2023 року становив 967 млн доларів. Це на 4,7% менше, ніж роком раніше (1015 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

НБУ враховував у своїх розрахунках як формальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну. За даними НБУ за 2022 рік, в Україну надійшло 12,973 млрд доларів, що на 7,5% менше, ніж роком раніше (14,019 млрд доларів).