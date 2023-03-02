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Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року: скільки надійшло в Україну

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Україна, Четвер 02 березня 2023 14:00
Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року: скільки надійшло в Україну Фото: трудові мігранти перевели в Україну в січні 967 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за січень 2023 року становив 967 млн доларів. Це на 4,7% менше, ніж роком раніше (1015 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

НБУ враховував у своїх розрахунках як формальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.

За даними НБУ за 2022 рік, в Україну надійшло 12,973 млрд доларів, що на 7,5% менше, ніж роком раніше (14,019 млрд доларів).

Національний банк прогнозує збільшення переказів трудових мігрантів до України у 2023 році до 16 млрд доларів. Це з тим, що люди більше працевлаштовуватимуться.

Нагадаємо, у січні Національний банк України погіршив прогноз обсягу приватних переказів у 2023 році з 16,4 млрд доларів до 15,9 млрд доларів.

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Національний банк України
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