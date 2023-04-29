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Перекази трудових мігрантів упали більш ніж на 10%: скільки надійшло в Україну з початку року

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Україна, Субота 29 квітня 2023 09:20
Перекази трудових мігрантів упали більш ніж на 10%: скільки надійшло в Україну з початку року Фото: трудові мігранти перевели до України у березні 1 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за січень-березень 2023 року склав 2 924 млн доларів, що на 11,7% менше, ніж роком раніше (3 312 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, за березень 2023 року надійшло 1044 млн доларів, що на 3,4% більше, ніж роком у березні минулого року (1010 млн доларів).

НБУ враховував у своїх розрахунках як формальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.

За даними НБУ за 2022 рік, в Україну надійшло 12,973 млрд доларів, що на 7,5% менше, ніж роком раніше (14,019 млрд доларів).

Національний банк прогнозує збільшення переказів трудових мігрантів до України у 2023 році до 16 млрд доларів. Це з тим, що люди більше працевлаштовуватимуться.

Нагадаємо, у січні Національний банк України погіршив прогноз обсягу приватних переказів у 2023 році з 16,4 млрд доларів до 15,9 млрд доларів.

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