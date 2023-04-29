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Переводы трудовых мигрантов упали более чем на 10%: сколько поступило в Украину с начала года

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Украина, Суббота 29 апреля 2023 09:20
Переводы трудовых мигрантов упали более чем на 10%: сколько поступило в Украину с начала года Фото: трудовые мигранты перевели в Украину в марте 1 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объем частных переводов в Украину из-за границы за январь-март 2023 года составил 2 924 млн долларов, что на 11,7% меньше, чем годом ранее (3 312 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, за март 2023 года поступило 1044 млн долларов, что на 3,4% больше, чем годом в марте прошлого года (1010 млн долларов).

НБУ учитывал в своих расчетах как формальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину.

По данным НБУ за 2022 год в Украину поступило 12,973 млрд долларов, что на 7,5% меньше, чем годом ранее (14,019 млрд долларов).

Национальный банк прогнозирует увеличение переводов трудовых мигрантов в Украину в 2023 году до 16 млрд долларов. Это связано с тем, что люди будут больше трудоустраиваться.

Напомним, в январе Национальный банк Украины ухудшил прогноз объема частных переводов в 2023 году с 16,4 млрд долларов до 15,9 млрд долларов.

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