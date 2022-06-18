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Как переименуют станции метро Киева: появился проект решения

В Киеве переименуют пять станций метро (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Киевский городской совет подготовил проект решения о переименовании пяти станций Киевского метрополитена. Предложенные новые названия должны утвердить депутаты на сессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевского городского совета.

Согласно опубликованному на сайте горсовета проекту решения, предложено переименовать пять станций Киевского метрополитена. Так, станция "Берестейская" сменит название на "Бучанскую", станцию "Площадь Льва Толстого" переименуют в "Василия Стуса", станцию "Героев Днепра" - в "Героев Украины", станцию "Минская" - на станцию "Варшавская", а станция "Дружбы народов" будет называться "Ботаническая".

В электронном голосовании по выбору новых названий приняло участие более 170 тысяч человек. Согласно объяснительной записке, ориентировочная стоимость переименования станций составляет 2,3 млн грн. Финансирование возложено на бюджет Киева.

Напомним, ранее Киевский городской совет лишил Минск статуса города-побратима.

Также сообщалось, что в Киеве переименовали арку Дружбы народов в центре города. Теперь она называется Аркой Свободы украинского народа.

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