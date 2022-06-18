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Як перейменують станції метро Києва: з'явився проект рішення

У Києві перейменують п'ять станцій метро (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Київська міська рада підготувала проект рішення про перейменування п'яти станцій Київського метрополітену. Запропоновані нові назви мають затвердити депутати на сесії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської ради.

Згідно з опублікованим на сайті міськради проектом рішення, запропоновано перейменувати п'ять станцій Київського метрополітену. Так, станція "Берестейська" змінить назву на "Бучанську", станцію "Площа Льва Толстого" перейменують в "Василя Стуса", станцію "Героїв Дніпра" - в "Героїв України", станцію "Мінська" - на станцію "Варшавська", а станція "Дружби народів" буде називатися "Ботанічна".

В електронному голосуванні за вибором нових назв взяло участь понад 170 тисяч осіб. Згідно з пояснювальною запискою, орієнтовна вартість перейменування станцій становить 2,3 млн грн. Фінансування покладено на бюджет Києва.

Нагадаємо, раніше Київська міська Рада позбавила Мінськ статусу міста-побратима.

Також повідомлялося, що в Києві перейменували арку Дружби народів в центрі міста. Тепер вона називається аркою свободи українського народу.

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