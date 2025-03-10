"Перехрестя для мирного процесу". Чим важливі переговори США та України в Джидді

Переговори України та США в Джидді (Саудівська Аравія) важливі з точки зору конкретних результатів. Зокрема, можливо, буде домовленість щодо того, коли і як почнуться прямі переговори з Росією.

"Ці переговори в Джидді важливі з точки зору конкретних результатів. Можливо, якісь конкретні результати будуть. Наприклад, врешті решт треба домовлятися, коли і як почнуться прямі переговори з Росією. Українська сторона може на цьому наполягати", - сказав Фесенко.

Також, на його думку, Україна та США можуть знайти спільну позицію в питанні припинення вогню.

"Але все одно потрібно починати потім переговори з Росією, тому що домовитися про припинення вогню потрібно з обох боків. Але для нас ці переговори мають засвідчити - або буде мирний процес шляхом компромісу, або стане очевидним, що адміністрація Трампа вимагає від України односторонніх поступок в бік Росії й ці поступки для нас неприйнятні", - зазначив політолог.

І тоді, за його словами, це означатиме, що з високою ймовірністю переговорний процес втратить сенс.

"Так що це можливо буде перехрестям певним для подальшого мирного процесу", - додав Фесенко.