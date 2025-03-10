"Перекресток для мирного процесса". Чем важны переговоры США и Украины в Джидде

Переговоры Украины и США в Джидде (Саудовская Аравия) важны с точки зрения конкретных результатов. В частности, возможно, будет договоренность о том, когда и как начнутся прямые переговоры с Россией.

"Эти переговоры в Джидде важны с точки зрения конкретных результатов. Возможно, какие-то конкретные результаты будут. Например, в конце концов надо договариваться, когда и как начнутся прямые переговоры с Россией. Украинская сторона может на этом настаивать", - сказал Фесенко.

Также, по его мнению, Украина и США могут найти общую позицию в вопросе прекращения огня.

"Но все равно нужно начинать потом переговоры с Россией, потому что договориться о прекращении огня нужно с обеих сторон. Но для нас эти переговоры должны показать - либо будет мирный процесс путем компромисса, либо станет очевидным, что администрация Трампа требует от Украины односторонних уступок в сторону России и эти уступки для нас неприемлемы", - отметил политолог.

И тогда, по его словам, это будет означать, что с высокой вероятностью переговорный процесс потеряет смысл.

"Так что это возможно будет перекрестком определенным для дальнейшего мирного процесса", - добавил Фесенко.