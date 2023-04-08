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Переховують батьки. В Авдіївці поліція розшукує дітей, щоб евакуювати з міста

Фото: в Авдіївці поліція розшукує дітей, щоб евакуювати з міста (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Авдіївці Донецької області поліцейські розшукують дітей, щоб вивезти їх з-під обстрілів. У місті залишаються четверо дітей, їх переховують батьки, які не хочуть евакуюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Донецької області.

Як повідомляють у поліції, двох дітей "Білі Янголи" вже розшукали й зараз вмовляють родину евакуюватися.

За словами правоохоронців, евакуація дітей з "гарячої точки" - це квест, який починається з пошуків. У практиці поліцейських був випадок, коли сім’я підмовила мешканців вулиці сказати неправду - нібито вони вже виїхали. Іншим разом поліція вмовляла дорослих виїхати та пояснювала, що їх не розлучатимуть з дітьми, адже евакуація дітей відбувається тільки разом з рідними.

Цього разу "Білі Янголи" намагаються врятувати дворічного Єгора та його старшу сестру-шестикласницю. Попри щоденні обстріли, їхні батьки бажають залишатися вдома.

Поліція закликає батьків не дати дітям загинути та погодитися на виїзд. Звернутися про евакуацію з Авдіївки можна до групи "Білий Янгол" за телефоном 066-56-19-102, а також у волонтерському пункті, що діє в місті.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що цивільні відмовляються виїжджати з Авдіївки Донецької області попри підвищену небезпеку. Своїх дітей місцеві переховують від евакуації.

Станом на 8 квітня в Авдіївці продовжують залишатися четверо дітей. Їх хочуть евакуювати.

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АвдіївкаевакуаціяДонецька областьВійна Росії проти України