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Переховувався 30 років. В Італії затримали ватажка мафії "Коза ностра"

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Трапані, Понеділок 16 січня 2023 11:10
Переховувався 30 років. В Італії затримали ватажка мафії "Коза ностра" Фото: на Сицилії затримали ватажка мафії "Коза ностра" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Італійські правоохоронці заарештували ватажка сицилійської мафії "Коза ностра" Маттео Мессіну Денаро. Він ховався від поліції близько 30 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Італії Гвідо Кросетто у Twitter.

"Маттео Мессіна Денаро заарештовано! Вітаємо поліцію, судову систему, тисячі людей, які щодня працюють у тиші, щоб захистити справедливість", - зазначив він.

Італійські ЗМІ заявляють, що карабінери заарештували мафіозі на Сицилії у провінції Трапані. Це сталося у приватній клініці, де Денаро мав проходити лікування.

Маттео Мессіна Денаро вважається одним з ватажків мафіозної організації "Коза ностра". Його заарештували через 30 років після того, як він утік від правосуддя. Це сталося у 1993 році в сицилійському Палермо. Коли Денаро втік, суддя якраз зустрічався із журналістами для привітання перед початком засідання.

Переховувався 30 років. В Італії затримали ватажка мафії &quot;Коза ностра&quot;

Фото: в Італії затримали найбільш розшукуваного мафіозі Маттео Мессіна Денаро (rainews.it)

Нагадаємо, у грудні у Німеччині затримали екстремістів, які готували держпереворот.

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Італія Коза Ностра
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