Скрывался 30 лет. В Италии задержали главаря мафии "Коза ностра"

Итальянские правоохранители арестовали главаря сицилийской мафии "Коза ностра" Маттео Мессину Денаро. Он скрывался от полиции около 30 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Италии Гвидо Кросетто в Twitter.

"Маттео Мессину Денаро арестован! Поздравляем полицию, судебную систему, тысячи людей, которые каждый день работают в тишине, чтобы защитить справедливость", - отметил он.

Итальянские СМИ заявляют, что карабинеры арестовали мафиози на Сицилии в провинции Трапани. Это произошло в частной клинике, где Денаро должен был проходить лечение.

Маттео Мессина Денаро считается одним из главарей мафиозной организации "Коза ностра". Его арестовали спустя 30 лет после того, как он сбежал от правосудия. Это случилось в 1993 году в сицилийском Палермо. Когда Денаро сбежал, судья как раз встречался с журналистами для приветствия перед началом заседания.

Фото: в Италии задержали самого разыскиваемого мафиози Маттео Мессина Денаро (rainews.it)