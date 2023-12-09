Переховувались з початку вторгнення РФ. З Авдіївського коксохіму евакуювали всіх людей, - Барабаш

За словами Барабаша, дванадцять людей, які були евакуйовані, прийшли в укриття заводу з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та попросили прихистку.

"Залишалось 12 людей, це цивільні, частина з них працювала в підрядних організаціях, які по договору працювали на коксохімі. Вони знали, які там укриття є. І тому вони попросились", - розказав він.

Барабаш повідомив, що було дуже складно вмовити людей на евакуацію, вони не хотіли їхати.

"Після виведення, вже місяць, мабуть, як вивели всіх працівників коксохіму, ці люди відмовились евакуйовуватись з заводу і залишались. Їх спочатку було 17, потім ми трьох вмовили, ще потім двох. Станом на вчора їх було 12, зараз вдалось всіх вмовити, всіх вивезли. Наразі з евакуйованими працюють психологи", - сказав Барабаш.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, війська РФ на початку жовтня суттєво активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Як раніше заявляв головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, окупанти втратили в боях за Авдіївку щонайменше 10 тисяч солдатів. При цьому президент Володимир Зеленський зауважував, що російські втрати в районі Авдіївки більші, ніж у Бахмуті.

Українські військові пояснювали, що війська РФ не зможуть захопити Авдіївку, якщо не візьмуть територію Авдіївського коксохімічного заводу. Наприкінці листопада та на початку грудня російські пропагандисти стверджували, нібито мають успіх у районі коксохіму.

Проте 3 грудня воїни 47-ї окремої механізованої бригади спростували чутки про нібито просування окупантів на території цього заводу. Захисники наголосили, що він під контролем ЗСУ.

Додамо, що зараз по всій лінії фронту в районі Авдіївки тривають запеклі бої, проте особливу увагу російські окупанти приділяють Степовому, що на північний захід від міста. Інтервенти хочуть захопити його, щоби перерізати логістику Сил оборони.

Як пояснив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман у розмові з РБК-Україна, у росіян є дедлайн для захоплення Авдіївки. Крайній термін, запланований окупантами - середина грудня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.