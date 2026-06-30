Перехоплювач та ударний дрон одночасно: Міноборони кодифікувало ще один безпілотник

Режими пілотування та застосування БпАК "ТАЛІОН"

Головне завдання нового комплексу – полювання на безпілотники противника в рамках так званої "малої ППО". Оператор може керувати літаком як повністю вручну, так і в напівавтоматичному режимі.

Окрім повітряних цілей, "ТАЛІОН" здатний ефективно знищувати наземні об'єкти, що робить його універсальним інструментом на полі бою.

Бойові можливості українського дрона

Новий безпілотник здатний працювати на різних висотах, що дозволяє йому перехоплювати практично всі типи російських БпЛА. Завдяки здатності довго перебувати в повітрі, комплекс також можна залучати до патрулювання та повітряної розвідки.

Військові зазначають, що поєднання функцій перехоплювача та баражуючого боєприпасу допоможе ефективніше протидіяти ворожій авіації та з високою точністю вражати цілі у тактичній глибині.