Перехватчик и ударный дрон одновременно: Минобороны кодифицировало еще один беспилотник

Режимы пилотирования и применения БпАК "ТАЛИОН"

Главная задача нового комплекса – охота на беспилотники противника в рамках так называемой "малой ПВО". Оператор может управлять самолетом как полностью вручную, так и в полуавтоматическом режиме.

Кроме воздушных целей "ТАЛИОН" способен эффективно уничтожать наземные объекты, что делает его универсальным инструментом на поле боя.

Боевые возможности украинского дрона

Новый беспилотник способен работать на разных высотах, что позволяет ему перехватывать практически все типы российских БПЛА. Благодаря способности долго находиться в воздухе, комплекс можно привлекать к патрулированию и воздушной разведке.

Военные отмечают, что сочетание функций перехватчика и боражирующего боеприпаса поможет более эффективно противодействовать вражеской авиации и с высокой точностью поражать цели в тактической глубине.