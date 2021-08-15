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Переходного периода не будет. Власть в Афганистане полностью перейдет талибам, - Reuters

Автор: Сергей Пышкин

Представители "Талибана" заявили о том, что радикальное движение планирует получить полный контроль над властью в Афганистане. Сейчас на улицах столицы слышны выстрелы, однако бои с силами безопасности не наблюдаются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент Афганистана покинул страну и улетел в неизвестном направлении после того, как боевики "Талибана" проникли на территорию столицы. По словам представителей радикального движения, в стране не будет переходного периода, поскольку группировка планирует полностью контролировать власть.

Согласно данным канала CNN, боевики "Талибана" уже вошли в Кабул. На улочках столицы можно услышать звуки выстрелов, однако столкновения с силами безопасности не наблюдаются.

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ТалибанАфганистан