Переходного периода не будет. Власть в Афганистане полностью перейдет талибам, - Reuters

Представители "Талибана" заявили о том, что радикальное движение планирует получить полный контроль над властью в Афганистане. Сейчас на улицах столицы слышны выстрелы, однако бои с силами безопасности не наблюдаются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Президент Афганистана покинул страну и улетел в неизвестном направлении после того, как боевики "Талибана" проникли на территорию столицы. По словам представителей радикального движения, в стране не будет переходного периода, поскольку группировка планирует полностью контролировать власть.

Согласно данным канала CNN, боевики "Талибана" уже вошли в Кабул. На улочках столицы можно услышать звуки выстрелов, однако столкновения с силами безопасности не наблюдаются.