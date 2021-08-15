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Перехідного періоду не буде. Влада в Афганістані повністю перейде талібам, - Reuters

Автор: Сергій Пишкін

Представники "Талібану" заявили про те, що радикальний рух планує отримати повний контроль над владою в Афганістані. Наразі на вулицях столиці чутні вистріли, однак бої з силами безпеки не спостерігаються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Президент Афганістану покинув країну й улетів в невідомому напрямку після того, як бойовики "Талібану" проникли на територію столиці. За словами представників радикального руху, в країні не буде перехідного періоду, оскільки угрупування планує повністю контролювати владу.

Згідно з даними каналу CNN, бойовики "Талібану" вже зайшли у Кабул. На вуличках столиці можна почути звуки пострілів, однак сутички з силами безпеки не спостерігаються.

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ТалібанАфганистан