Переходное правосудие: в Кабмине надеются на принятие закона в 2021

Фото: Алексей Резников (t.me OP_UA)

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников надеется, что Верховная рада примет закон о переходном периоде на Донбассе и в Крыму в 2021 году. Этот документ будет касаться и переходного правосудия.

Об этом вице-премьер рассказал на презентации проекта "ИЗОЛЯЦИЯ: must speak", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Резникова, в законопроекте будет отдельный раздел, который будет касаться переходного правосудия. В частности, будут использованы стандарты ООН, согласно которым основной целью будет защита права жертвы на справедливость.

"В следующем году, надеюсь, парламент примет этот закон и это будет сигнал и людям, проживающим на оккупированных территориях, и тем палачам, которые там находятся, а также международным партнерам для того, чтобы они понимали, как мы будем действовать", - заявил он.

Напомним, заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявлял, что переходное правосудие может отличаться на Донбассе и в Крыму.

Как писало РБК-Украина, переходное правосудие готовят для защиты пострадавших в ходе вооруженного конфликта и пленных, привлечения к ответственности военных преступников.

Подробнее об этом периоде читайте в материале РБК-Украина "Амнистия не для всех: каким будет переходное правосудие на Донбассе и в Крыму".