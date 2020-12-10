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Перехідне правосуддя: в Кабміні сподіваються на ухвалення закону в 2021

Київ, Четвер 10 грудня 2020 17:45
Перехідне правосуддя: в Кабміні сподіваються на ухвалення закону в 2021
Фото: Олексій Резніков (t.me OP_UA)
Автор: Дмитро Левицький, Маріанна Присяжнюк

Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков сподівається, що Верховна рада ухвалить закон про перехідний період на Донбасі та в Криму у 2021 році. Цей документ стосуватиметься і перехідного правосуддя.

Про це віце-прем'єр розповів на презентації проєкту "ІЗОЛЯЦІЯ: must speak", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Резнікова, у законопроекті буде окремий розділ, що буде стосуватися перехідного правосуддя. Зокрема, будуть використані стандарти ООН, відповідно до яких основною метою буде захист права жертви на справедливість.

"В наступному році, маю надію, парламенту прийме це закон й це буде сигнал і людям, які проживають на окупованих територіях, і тим катам, які там перебувають, а також міжнародним партнерам для того, щоб вони розуміли, як ми будемо діяти", - заявив він.

Нагадаємо, заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявляв, що перехідне правосуддя може відрізнятися на Донбасі та в Криму.

Як писало РБК-Україна, перехідне правосуддя готують для захисту постраждалих в ході збройного конфлікту та полонених, притягнення до відповідальності військових злочинців.

Детальніше про цей особливий період читайте в матеріалі РБК-Україна "Амністія не для всіх: яким буде перехідне правосуддя на Донбасі та в Криму".

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