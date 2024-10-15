Переходити дорогу потрібно за правилами: який штраф можуть виписати пішоходам

Як правильно переходити дорогу

Правоохоронці пояснили, що згідно з чинними правилами, пішоходи повинні переходити проїзну частину:

по пішохідних переходах - підземних і надземних

у разі їх відсутності - на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч

Уточнюється, що в місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами:

або регулювальника

або світлофора

Крім того, перед виходом на проїзну частину з-поза транспортних засобів, які стоять (або будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість), пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, які наближаються.

"Незважаючи на те, що на пішохідному переході пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами, у ПДР передбачено, що перш ніж вийти на проїзну частину або пішохідний перехід, вони повинні переконатися, що це буде безпечно для їх життя та здоров'я", - пояснили у патрульній поліції.

Яке покарання загрожує недобросовісним пішоходам

У прес-службі поліції розповіли, що лише за минулу добу (понеділок, 14 жовтня) патрульні притягнули до відповідальності 31 пішохода - за порушення правил переходу проїзної частини у невстановлених місцях.

Українцям нагадали, що згідно з частиною 1 статті 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), пішоходів можуть покарати за:

непокору сигналам регулювання дорожнього руху

перехід проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються

невиконання інших правил дорожнього руху

У такій ситуації на людину можуть накласти штраф у розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить нині 255 грн.

Допис патрульної поліції (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)