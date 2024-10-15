UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Переходити дорогу потрібно за правилами: який штраф можуть виписати пішоходам

Переходити дорогу пішоходи повинні за правилами (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

За порушення правил переходу проїзної частини (у невстановлених місцях або ж на червоний сигнал світлофора) пішоходів можуть притягти до адміністративної відповідальності - виписати штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу патрульної поліції Харківської області у Facebook.

Як правильно переходити дорогу

Правоохоронці пояснили, що згідно з чинними правилами, пішоходи повинні переходити проїзну частину:

  • по пішохідних переходах - підземних і надземних
  • у разі їх відсутності - на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч

Уточнюється, що в місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами:

  • або регулювальника
  • або світлофора

Крім того, перед виходом на проїзну частину з-поза транспортних засобів, які стоять (або будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість), пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, які наближаються.

"Незважаючи на те, що на пішохідному переході пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами, у ПДР передбачено, що перш ніж вийти на проїзну частину або пішохідний перехід, вони повинні переконатися, що це буде безпечно для їх життя та здоров'я", - пояснили у патрульній поліції.

Яке покарання загрожує недобросовісним пішоходам

У прес-службі поліції розповіли, що лише за минулу добу (понеділок, 14 жовтня) патрульні притягнули до відповідальності 31 пішохода - за порушення правил переходу проїзної частини у невстановлених місцях.

Українцям нагадали, що згідно з частиною 1 статті 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), пішоходів можуть покарати за:

  • непокору сигналам регулювання дорожнього руху
  • перехід проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються
  • невиконання інших правил дорожнього руху

У такій ситуації на людину можуть накласти штраф у розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить нині 255 грн.

Допис патрульної поліції (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що виконання сигналів регулювальника обов'язкове для всіх учасників дорожнього руху - водіїв, велосипедистів і навіть пішоходів.

Отже, щоб вберегти здоров'я та уникнути проблем з правоохоронцями, українцям варто пам'ятати значення сигналів, які подає регулювальник.

Читайте також, як пішоходам залишатись помітними для водіїв у темний час доби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Правила дорожнього рухуАвтомобільний рухШтрафиВодії