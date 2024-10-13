У поліції нагадали пішоходам, як залишатись помітними для водіїв у темний час доби
Ілюстративне фото: пішоходам нагадали, як залишатись помітними для водіїв (Getty Images)
Під час зимового періоду світловий день стає коротшим. Саме тому пішоходам варто пам'ятати, як залишатись помітними для водіїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Запорізької області.
Як залишатись помітними для водіїв у темний час доби:
- обирати світлі речі. Необов’язково білі, але світлих кольорів має бути половина одягу - куртка чи штани;
- придбати світловідбивні елементи одягу: браслет, стрічка на рюкзак, жилет.
Також корисними є світловідбивачі. Вони зменшують ризик наїзду авто на пішохода в шість разів. Для домашніх улюбленців можна придбати світловідбиваючі нашийники, або одяг зі світловідбивними елементами.
Як їх носити:
- розміщувати з боку руху автомобіля щодо вас, а краще - з обох сторін;
- розміщувати на рівні зору водія;
- дітям їх краще розташовувати на рівні голови, корпусу і рук - через менший зріст діти менш помітні на дорогах;
- розміщувати на рухливих частинах тіла (передпліччя, гомілки, зап’ястки, щиколотки);
- найбільш помітні елементи жовтого кольору та розміром більш як 15 см².
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