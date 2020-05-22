Трансфер игрока "Шахтера" попал в список худших покупок Гвардиолы

Худшими решениями были только переходы Златана Ибрагимовича и Александра Глеба
Переход украинского защитника Дмитрия Чигринского из донецкого "Шахтера" в "Барселону" в 2009 году вошел в тройку самых неудачных покупок в карьере тренера Хосепа Гвардиолы. Рейтинг самых провальных трансферов каталонского специалиста составил сайт GiveMeSport.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британский спортивный портал.
Самым худшим трансфером признан переход в каталонскую команду шведского нападающего Златана Ибрагимовича из миланского "Интера" 2009 году. На втором месте - подписание белоруса Александра Глеба из лондонского "Арсенала" (2008).
Далее список выглядит следующим образом:
4. Клаудио Браво (из "Барселоны" в "Манчестер Сити" в 2016 году)
5. Нолито (из "Сельты" в "Манчестер Сити" в 2016 году)
6. Кейррисон (из "Палмейраса" в "Барселону" в 2009 году)
7. Мартин Касерес (из "Вильярреала" в "Барселону" в 2008 году)
8. Джон Стоунз (из "Эвертона" в "Манчестер Сити" в 2016 году)
9. Ян Кирхгофф (из "Майнца" в "Баварию" в 2013 году)
10. Данило (из "Реала" в "Манчестер Сити" в 2017 году)
С 2017 года каталонский специалист возглавляет английский "Манчестер Сити", а до этого работал в "Баварии" (2013-2016) и "Барселоне" (2008-2012).
Напомним, Гвардиола назвал самое тяжелое поражение в тренерской карьере.
Автор: Вера Олейник