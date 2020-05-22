Трансфер гравця "Шахтаря" потрапив у список гірших покупок Гвардіоли

Перехід українського захисника Дмитра Чигринського з донецького "Шахтаря" в "Барселону" у 2009 році увійшов до трійки найбільш невдалих покупок в кар'єрі тренера Хосепа Гвардіоли. Рейтинг найбільш провальних трансферів каталонського фахівця склав сайт GiveMeSport.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британський спортивний портал.

Найгіршим трансфером визнаний перехід в каталонську команду шведського нападника Златана Ібрагімовича з міланського "Інтера" 2009 році. На другому місці - підписання білоруса Олександра Глєба з лондонського "Арсеналу" (2008).

Далі список виглядає наступним чином:

4. Клаудіо Браво (з "Барселони" в "Манчестер Сіті" у 2016 році)

5. Ноліто (з "Сельти" в "Манчестер Сіті" у 2016 році)

6. Кейррісон (з "Палмейраса" в "Барселону" у 2009 році)

7. Мартін Касерес (з "Вільярреала" в "Барселону" у 2008 році)

8. Джон Стоунз (з "Евертона" в "Манчестер Сіті" у 2016 році)

9. Ян Кірхгофф (з "Майнца" в "Баварію" у 2013 році)

10. Даніло (з "Реала" в "Манчестер Сіті" у 2017 році)

З 2017 року каталонський фахівець очолює англійський "Манчестер Сіті", а до цього працював в "Баварії" (2013-2016) і "Барселоні" (2008-2012).

Нагадаємо, Гвардіола назвав найважчу поразку в тренерській кар'єрі.