Перехід на нові форми перебування в Польщі: що чекає на українців у 2027 році

Польща офіційно продовжила дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року. Після завершення цього терміну українцям доведеться переходити на інші форми легального перебування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inPoland.
Головне:
За даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі та Управління у справах іноземців, наразі українці зі статусом UKR можуть легально проживати та працювати у Польщі без оформлення додаткових дозволів. Однак польська влада наголошує, що після 4 березня 2027 року автоматичного продовження тимчасового захисту не передбачено.
Після завершення дії цього механізму українцям, які планують залишитися у Польщі, потрібно буде оформлювати інші підстави для легального перебування. Йдеться, зокрема, про:
Також у Польщі посилили вимоги для збереження статусу UKR. Згідно з офіційними роз’ясненнями, втратити статус можуть українці, які:
Крім того, українці, які оформлювали номер PESEL UKR без закордонного паспорта, повинні підтвердити свою особу до 31 серпня 2026 року. Інакше їхній статус можуть анулювати.
Раніше Європейська комісія рекомендувала країнам ЄС допомагати українським біженцям переходити з тимчасового захисту на довгострокові форми проживання. Серед основних варіантів - робочі дозволи, студентські візи та інші типи посвідок на проживання.
