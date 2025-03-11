Перехід на літній час: лікар пояснив, як переведення годинників впливає на людей

Лікар зазначає, що перехід на літній час може викликати перепади тиску, головний біль, сонливість або безсоння, а також загострення хронічних хвороб і тривожних розладів.

За його словами, адаптація до нового часу може тривати до двох тижнів. Зміни в режимі дня особливо впливають на людей із гіпертонією, депресією чи тривожними розладами. Водночас українці зараз більш чутливі до таких змін через постійний стрес від війни.

Як підготуватися до переведення годинників

Скрипник радить більше гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися стабільного режиму сну і менше користуватися гаджетами перед сном. Оптимальним варіантом буде щодня проходити 10 тисяч кроків.

До початку повномасштабної війни фахівці радили заздалегідь готуватися до переведення годинників, поступово змінюючи режим сну. Однак зараз для багатьох українців цей підхід неактуальний, адже графік залежить від безпекової ситуації, обстрілів та нічних тривог.

Він наголошує: якщо не фокусуватися на зміні часу, менше читати новини та більше проводити часу на вулиці, то адаптація пройде значно легше.