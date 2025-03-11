Переход на летнее время: врач объяснил, как перевод часов влияет на людей

Врач отмечает, что переход на летнее время может вызвать перепады давления, головную боль, сонливость или бессонницу, а также обострение хронических болезней и тревожных расстройств.

По его словам, адаптация к новому времени может длиться до двух недель. Изменения в режиме дня особенно влияют на людей с гипертонией, депрессией или тревожными расстройствами. В то же время украинцы сейчас более чувствительны к таким изменениям из-за постоянного стресса от войны.

Как подготовиться к переводу часов

Скрипник советует больше гулять на свежем воздухе, придерживаться стабильного режима сна и меньше пользоваться гаджетами перед сном. Оптимальным вариантом будет ежедневно проходить 10 тысяч шагов.

До начала полномасштабной войны специалисты советовали заранее готовиться к переводу часов, постепенно меняя режим сна. Однако сейчас для многих украинцев этот подход неактуален, ведь график зависит от ситуации с безопасностью, обстрелов и ночных тревог.

Он отмечает: если не фокусироваться на изменении времени, меньше читать новости и больше проводить времени на улице, то адаптация пройдет значительно легче.