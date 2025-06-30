Перехід на євро: у МВФ пояснили зобов'язання України

"Просто адаптуйте свою правову систему і будьте частиною клубу. Запровадження євро є юридичним зобов’язанням, за винятком країн, які отримали юридичну клаузулу (особливу умову, - ред.) під час вступу до ЄС (наприклад, Данія)", - сказав Васіляускас

Він також підкреслив, що вибір монетарної політики є суто внутрішнім рішенням, суверенним рішенням, "оскільки ми бачимо, що не всі країни - члени ЄС також є членами єврозони".

За його словами, у випадку Литви запровадження євро з 2015 року було стратегічним рішенням і метою.

"Питання полягало в тому, коли. Наша готовність як країни має відповідати критеріям. У випадку Литви Банк Литви опублікував звіт, де були наведені плюси і мінуси переходу на євро. Це було дуже корисно в обговореннях з особами, які ухвалюють рішення, бізнес-асоціаціями та суспільством загалом", - додав ексглава Банку Литви.