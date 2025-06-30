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Переход на евро: в МВФ разъяснили обязательства Украины

Фото: Украина перейдет на евро (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Вступление любой страны в Европейский Союз предполагает переход на евро. Украина должна адаптировать свою правовую систему к европейской.

Об этом заявил исполнительный директор МВФ и экс-глава Банка Литвы Витас Василяускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию NV.

"Просто адаптируйте свою правовую систему и будьте частью клуба. Введение евро является юридическим обязательством, за исключением стран, которые получили юридическую клаузулу (особое условие, - ред.) при вступлении в ЕС (например, Дания)", - сказал Василяускас

Он также подчеркнул, что выбор монетарной политики является сугубо внутренним решением, суверенным решением, "поскольку мы видим, что не все страны - члены ЕС также являются членами еврозоны".

По его словам, в случае Литвы введение евро с 2015 года было стратегическим решением и целью.

"Вопрос заключался в том, когда. Наша готовность как страны должна соответствовать критериям. В случае Литвы Банк Литвы опубликовал отчет, где были приведены плюсы и минусы перехода на евро. Это было очень полезно в обсуждениях с лицами, принимающими решения, бизнес-ассоциациями и обществом в целом", - добавил экс-глава Банка Литвы.

 

 

Переход Украины на евро

Ранее заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что Украина в процессе вступления в ЕС возьмет на себя обязательства перейти на евро.

Однако, по его словам, это очень и очень далекий путь для нас. "Я думаю, что 10-15 лет - это точно не тот срок, за который мы успеем подготовить себя для того, чтобы соответствовать всем критериям, которые нужно для перехода на евро", - сказал он.

По его мнению, через 10-15 лет в Украине будут оценивать: "во-первых, насколько мы готовы, во-вторых, насколько нам это нужно".

Напомним, НБУ может изменить основную курсообразующую валюту с доллара на евро. Однако, по оценке экспертов, это произойдет не ранее чем через три года.

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