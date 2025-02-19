Коли євро зможе замінити долар в Україні: прогноз експерта

Зміна валюти основної курсової прив’язки з долара США на євро можлива не раніше ніж через три роки з огляду на процеси бюджетного планування в Україні.

"На сьогодні ми маємо трирічне бюджетне планування, відповідно на три роки вперед все сплановано в доларах. Навряд чи зараз є доцільність все різко змінювати, бо це створить великі проблеми в адмініструванні фінансів у державі. Але десь через три роки ми вже мали б більше перейти до євро", - сказав він.

Експерт зазначив, що на сьогодні державний бюджет зверстаний на основі курсу долара, золотовалютні резерви НБУ обраховуються в доларах, більшу частку цих резервів також складають активи в доларах, багато статистики ведеться у валюті США, тому зміна основної курсоутворюючої валюти буде вимагати тривалого часу.

Другов додав, що сьогоднішня комунікація Національного банку, який говорить про зміну валюти основної курсової прив’язки як невідворотню, - це меседж на майбутнє.

"НБУ говорить, що не сьогодні, не завтра, не до кінця цього року, а лише через певний період часу відбудеться рух до того, що ми матимемо реалізовувати більшість операцій в євро… Це попередження про те, що колись в перспективі ми це зробимо", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, у середині січня 2025 року перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Україна має у майбутньому перейти до прив’язки курсу національної валюти до євро, якщо хоче стати частиною Європейського Союзу і мати доступ до ринків ЄС.

Курсоутворююча валюта

Курсоутворююча валюта - це іноземна валюта, по відношенню до якої безпосередньо визначається курс гривні. Курси всіх інших іноземних валют до гривні визначаються опосередковано, тобто виходячи з вартості певної валюти до валюти основної курсової прив’язки.

На сьогодні валютою основної курсової прив’язки є долар США. НБУ спочатку розраховує курс гривні по відношенню до долара, а потім визначає курс всіх інших валют, виходячи з їх курсу до долара.

Питання переходу до євро як валюти основної курсової прив’язки виникло на фоні того, що останні роки частка євро у розрахунках зростає. Зокрема, основними торговими партнерами України стали країни ЄС, фінансова допомога від ЄС надходить в євро, а збільшення ролі євро відповідає євроінтеграційним прагненням України.

У коментарі РБК-Україна в Національному банку повідомили, що такий перехід - це не питання короткострокової перспективи, це питання потребує комплексної підготовки та буде комунікуватися з ринком.