Перехід дороги на червоне світло: які штрафи виписують і чи можна їх оскаржити

За які порушення пішоходів передбачена адміністративна відповідальність

"У 2023 році перехід пішоходів у невстановленому місці був зафіксований у 846 випадках автопригод, 781 з яких - з потерпілими. Такі дані наводить Національна поліція. У цих інцидентах травмувалось 648 осіб та 167 загинуло. Пішоходи є повноцінними учасниками дорожнього руху, тому вони зобов’язані дотримуватися вимог чинного законодавства у сфері безпеки дорожнього руху", - пояснює експерт.

За що можуть покарати пішоходів:

вихід на проїзну частину, коли пішохід не впевнився у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху

раптовий вихід на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід

допуск дітей дошкільного віку на проїзну частину без нагляду дорослих

перехід проїзної частини поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири й більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження

затримка і зупинка на проїзній частині, якщо це не пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху

рух по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку

перехід дороги на заборонений сигнал світлофора

Як карають пішоходів, які перебігають дорогу на червоне світло

Відповідальність пішоходів за порушення Правил дорожнього руху України передбачена ст. 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме частинами першою, третьою і четвертою.

Частина перша ст. 127 КУпАП передбачає відповідальність пішохода за непокору сигналам регулювання дорожнього руху, перехід проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, а також невиконання інших правил дорожнього руху.

"Перелік прав та обов’язків пішохода, як учасника дорожнього руху, зазначений у розділі 4 ПДР України. Зокрема, у місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора", - говорить Мартинюк.

Санкція частини 1 ст. 127 передбачає стягнення у вигляді штрафу розміром 255 гривень.

Як часто карають пішоходів

"Відповідно до даних на data.gov.ua, співробітники Національної поліції України за 2023 рік виявили 150 700 порушень пішоходів, тобто, в середньому, 413 осіб на день", - говорить експерт.

Додамо також, що частина третя ст. 127 КУпАП передбачає відповідальність за порушення ПДР пішоходами, які перебувають у стані сп'яніння. Санкція цієї статті передбачає стягнення у вигляді штрафу 680 гривень. За 2023 рік поліція виявила 3 741 такий випадок.

Частина четверта ст. 127 КУпАП передбачає відповідальність за порушення ПДР пішоходами, що спричинили створення аварійної обстановки. За такі дії передбачено або штраф у 850 гривень, або від 20 до 40 годин громадських робіт. За 2023 рік поліція виявила 128 таких випадків.

"Як правило, двічі на рік поліцейські організовують "Тиждень безпеки дорожнього руху", в рамках якого проводять ряд профілактичних заходів, зокрема операцію "Пішохід". Під час цієї операції посилено слідкують за дотриманням пішоходами правил ПДР України та аналізують місця концентрації правопорушень для визначення можливих заходів впливу, що зменшать такі випадки", - каже екс-поліцейський.

В середньому понад 400 пішоходів в на день карають за порушення ПДР (фото: Freepik)

За словами експерта, до введення обов’язку носити з собою документи, що посвідчують особу, поліцейським було проблематично встановлювати особу пішохода-правопорушника для винесення постанови, і процес притягнення особи до відповідальності міг затягуватися до трьох годин.

"Зараз документування факту такого порушення займає близько 10 хвилин. Найчастіше пішоходів штрафують за перетин дороги, яка має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження", - зазначає Мартинюк.

Також він наголошує, що стаття 127 КУпАП не передбачає збільшення суворості стягнення за повторне вчинення такого правопорушення, а тому за кожне наступне таке правопорушення передбачається аналогічна відповідальність. Це не завжди мотивує порушників після першого випадку притягнення їх до відповідальності дотримуватися вимог ПДР України надалі.

Як доказують факт порушення і чи можна оскаржити штраф

Згідно зі ст. 251 КУпАП, доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, вину даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

"У більшості випадків основним доказом вчинення правопорушення пішоходами є відеозапис факту вчинення порушення. Якщо ж такого відео немає, поліцейські намагаються знайти свідків та отримати у них пояснення, проте такі випадки поодинокі", - каже експерт.

У будь-якому випадку постанову про притягнення особи до адміністративної відповідальності можна оскаржити у вищестоящому органі або в суді. На це надається 10 днів.

"Варто пам’ятати, що основним стимулом для пішохода не порушувати вимоги ПДР, має бути розуміння того, що такі дії можуть нести загрозу його життю та здоров’ю, а також наражати на небезпеку інших учасників дорожнього руху", - каже Мартинюк.

Зазначимо, що за 7 місяців 2024 року вже складено 70 412 адміністративних матеріалів за ч.1 ст. 127 КУпАП.