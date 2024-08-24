Переход дороги на красный свет: какие штрафы выписывают и можно ли их обжаловать

За какие нарушения пешеходов предусмотрена административная ответственность

"В 2023 году переход пешеходов в неустановленном месте был зафиксирован в 846 случаях аварий, 781 из которых - с пострадавшими. Такие данные приводит Национальная полиция. В этих инцидентах травмировалось 648 человек и 167 погибло. Пешеходы являются полноценными участниками дорожного движения и обязаны соблюдать требования действующего законодательства в сфере безопасности дорожного движения", - объясняет эксперт.

За что могут наказать пешеходов:

выход на проезжую часть, когда пешеход не убедился в отсутствии опасности для себя и других участников движения

внезапный выход на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход

допуск детей дошкольного возраста на проезжую часть без присмотра взрослых

переход проезжей части вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и больше полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлено ограждение

задержка и остановка на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения

движение по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха

переход дороги на запрещенный сигнал светофора

Как наказывают пешеходов, перебегающих дорогу на красный свет

Ответственность пешеходов за нарушение Правил дорожного движения Украины предусмотрена ст. 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно частями первой, третьей и четвертой.

Часть первая ст. 127 КУоАП предусматривает ответственность пешехода за неповиновение сигналам регулирования дорожного движения, переход проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, а также невыполнение других правил дорожного движения.

"Перечень прав и обязанностей пешехода, как участника дорожного движения, указан в разделе 4 ПДД Украины. В частности, в местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулятора или светофора", - говорит Мартынюк.

Санкция части 1 ст. 127 предусматривает взыскание в виде штрафа в размере 255 гривен.

Как часто наказывают пешеходов

"Согласно данным на data.gov.ua, сотрудники Национальной полиции Украины за 2023 год обнаружили 150 700 нарушений пешеходов, то есть, в среднем, 413 человек в день", - говорит эксперт.

Добавим также, что часть третья ст. 127 КУоАП предусматривает ответственность за нарушение ПДД пешеходами, находящимися в состоянии опьянения. Санкция настоящей статьи предусматривает взыскание в виде штрафа 680 гривен. За 2023 год полиция обнаружила 3 741 такой случай.

Часть четвертая ст. 127 КУоАП предусматривает ответственность за нарушение ПДД пешеходами, повлекшими за собой создание аварийной обстановки. За такие действия предусмотрен либо штраф в 850 гривен, либо от 20 до 40 часов общественных работ. За 2023 полиция обнаружила 128 таких случаев.

Как правило, дважды в год полицейские организуют "Неделю безопасности дорожного движения", в рамках которой проводят ряд профилактических мероприятий, в частности операцию "Пешеход". В ходе этой операции усиленно следят за соблюдением пешеходами правил ПДД Украины и анализируют места концентрации правонарушений для определения возможных мер воздействия, которые уменьшат такие случаи", - говорит экс-полицейский.

В среднем более 400 пешеходов в день наказывают за нарушение ПДД (фото: Freepik)

По словам эксперта, до введения обязанности носить с собой удостоверяющие личность документы, полицейским было проблематично устанавливать личность пешехода-правонарушителя для вынесения постановления, и процесс привлечения лица к ответственности мог затягиваться до трех часов.

"Сейчас документирование факта такого нарушения занимает около 10 минут. Чаще пешеходов штрафуют за пересечение дороги, которая имеет четыре и больше полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлено ограждение", - отмечает Мартынюк.

Также он отмечает, что статья 127 КУоАП не предусматривает увеличения строгости взыскания за повторное совершение такого правонарушения, поэтому за каждое следующее такое правонарушение предусматривается аналогичная ответственность. Это не всегда мотивирует нарушителей после первого случая привлечения их к ответственности соблюдать требования ПДД Украины в дальнейшем.

Как доказывают факт нарушения и можно ли обжаловать штраф

Согласно ст. 251 КУоАП, доказательствами по делу об административном правонарушении есть любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке орган (должностное лицо) устанавливает наличие или отсутствие административного правонарушения, виновность данного лица в его совершении и другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешение дела.

"В большинстве случаев основным доказательством совершения правонарушения пешеходами является видеозапись факта совершения нарушения. Если такого видео нет, полицейские пытаются найти свидетелей и получить у них объяснения, однако такие случаи единичны", - говорит эксперт.

В любом случае постановление о привлечении лица к административной ответственности можно обжаловать в вышестоящем органе или в суде. На это дается 10 дней.

"Следует помнить, что основным стимулом для пешехода не нарушать требования ПДД, должно быть понимание того, что такие действия могут нести угрозу его жизни и здоровью, а также подвергать опасности других участников дорожного движения", - говорит Мартынюк.

Отметим, что за 7 месяцев 2024 года уже составлено 70 412 административных материалов по ч.1 ст. 127 КУоАП.