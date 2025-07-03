"Перегріта військова економіка на межі": Єврокомісія закликає посилити санкції проти Росії

Президент ЄК нагадала, що 18-й пакет санкцій проти Росії б'є по головних економічних джерелах російського режиму. Російська економіка вже настільки "перегріта" за рахунок військових замовлень, що може "вибухнути", якщо її як слід притиснути.

"Було дуже цікаво почути від міністра економічного розвитку Росії, що Росія перебуває на межі рецесії. Процентна ставка становить 20 відсотків, інфляція – 10 відсотків, перегріта військова економіка Росії доходить до своїх меж", – зазначила фон дер Ляєн.

Вона також нагадала, що Євросоюз зобов'язався надати Україні два мільйони артилерійських снарядів та інвестував в українську оборону 2,1 мільярда євро. Все це робиться коштом заморожених активів Росії.

"Важливим є походження цих коштів. Ми робимо це, використовуючи надприбутки від заморожених російських активів. Отже, фактично Росія платить за зброю, яку використовує Україна", - резюмувала вона.