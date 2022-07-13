Переговоры по "зерновому коридору" в Стамбуле завершились

Переговоры по разблокировке экспорта украинского зерна на международный рынок, проходившие сегодня, 13 июля, в Турции, завершились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Турции в Twitter .

Переговоры проходили между военными делегациями Минобороны Турции, Украины и России, а также делегацией ООН. Участники встретились в павильоне "Календер" в Стамбуле.

Переговоры касались вопроса безопасной перевозки морским транспортом зерна и продуктов питания, которые остаются в украинских портах.

Переговоры были закрытыми для прессы, пока нет никаких подробностей о результатах встречи.