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Переговоры по "зерновому коридору": стало известно, кто подпишет соглашение

Фото: глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня, 22 июля, в турецком Стамбуле ожидается подписание соглашения о "зерновом коридоре". С российской стороны документ подпишет министр обороны Сергей Шойгу.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Да, мы можем подтвердить, что министр обороны Шойгу отправился в Турцию, мы можем подтвердить, что сегодня готовится подписание, но давайте дождемся, не будем пока забегать вперед", - заявил он.

По данным источников РБК-Украина, Украину на подписании соглашения об упрощении экспорта зерна будет представлять министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Также на подписании документа будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Подписание соглашения по "зерновому коридору" должно состояться в 16:30.

Соглашение обеспечит безопасную транспортировку важнейших экспортных грузов зерна из украинских портов, которые были заблокированы Россией в связи с продолжающейся войной против Украины.

Напомним, ранее в МИД Украины сообщили, что обязательным условием соглашения по "зерновому коридору" является гарантия безопасности для южных регионов Украины. Только в этом случае украинская делегация завтра поддержит решение по разблокировке портов.

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ТурцияСергей Шойгупродовольственный кризисВойна России против Украины