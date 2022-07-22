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Переговори по "зерновому коридору": стало відомо, хто підпише угоду

Фото: глава Міноборони РФ Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні, 22 липня, в турецькому Стамбулі очікується підписання угоди про "зерновий коридор". З російського боку документ підпише міністр оборони Сергій Шойгу.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Так, ми можемо підтвердити, що міністр оборони Шойгу відправився до Туреччини, ми можемо підтвердити, що сьогодні готується підписання, але дочекаймось, не будемо поки забігати вперед", - заявив він.

За даними джерел РБК-Україна, Україну на підписанні угоди про спрощення експорту зерна представлятиме міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Також на підписанні документа будуть присутні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Підписання угоди по "зерновому коридору" має відбутися о 16:30.

Оновлено. Прес-служба Міністерства інфраструктури України у Facebook повідомила, що українська делегація прибула до Стамбула на переговори щодо вирішення зернового питання. Її очолив глава відомства Олександр Кубраков.

Угода забезпечить безпечне транспортування найважливіших експортних вантажів зерна з українських портів, які були заблоковані Росією у зв'язку з триваючою війною проти України.

Нагадаємо, раніше в МЗС України повідомили, що обов'язковою умовою угоди по "зерновому коридору" є гарантія безпеки для південних регіонів України. Тільки в цьому випадку українська делегація завтра підтримає рішення щодо розблокування портів.

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ТурцияСергей Шойгупродовольственный кризисВійна Росії проти України