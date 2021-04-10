Переговоры Зеленского с Эрдоганом: о чем договорились президенты

Лидеры решили активизировать совместные усилия с целью углубления сотрудничества и координации между сторонами в сфере экономики, торговли, туризма, безопасности, оборонной промышленности, науки, образования и молодежи.

"Продолжать сотрудничество в формате "Квадрига" (2 + 2) на уровне министров и координаторов. Подтвердить безусловную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах", - говорится в сообщении.

Стороны будут продолжать координировать шаги, направленные на восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, в частности на деоккупацию Крыма и города Севастополя, а также территорий в Донецкой и Луганской областях.

"Поддержать создание "Крымской платформы" как нового формата для урегулирования вопроса незаконной и нелегитимной аннексии Крыма Российской Федерацией", - указано в сообщении.

Договорились главы государств и усилить совместные усилия для улучшения условий проживания украинских граждан, в частности крымских татар, которые были вынуждены покинуть Крым в результате временной оккупации.

"Координировать усилия в соответствии с международным правом для обеспечения защиты прав человека в АР Крым и городе Севастополе и освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины, включая крымских татар. Поддерживать мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины путем диалога на основе минских договоренностей", - говорится в декларации.

Также в документе прописана договоренность:

усилить сотрудничество и совместные усилия в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом во всех их формах и проявлениях,

принять совместные меры, направленные на предупреждение и ликвидацию транснациональной организованной преступности, киберпреступности, нелегальной миграции, торговли наркотиками и прекурсорами, оружием и людьми,

обеспечивать быструю обработку запросов об экстрадиции,

выразить поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности ее намерений получить в ближайшее время План действий относительно членства,

подтвердить поддержку регионального сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения стабильности и безопасности в рамках двусторонних и многосторонних механизмов, включая НАТО.

Кроме того, главы государств намерены ускорить завершение переговоров по Соглашению о свободной торговле, а также принять необходимые меры для устранения проблем инвесторов и компаний с каждой стороны и поощрения новых инвестиций.

"Обеспечить дальнейшее совершенствование пограничного контроля с целью упрощения процедур въезда и улучшение возможностей для путешествий граждан двух государств и поощрения взаимного туризма", - говорится в декларации.