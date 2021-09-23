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Переговоры завершились успехом: из Кабула вылетел эвакуационный самолет с украинцами

Автор: Сергей Пышкин

В течение последних нескольких дней украинские дипломаты и представители ряда других стран проводили переговоры о возможной эвакуации. Сегодня утром из Кабула вылетел самолет на борту которого находится около 100 граждан.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в переговорах принимали участие дипломаты Украины, Исламской Республики Пакистан, Турецкой Республики, Государства Катар и Афганистана.

В результате успешных переговоров, сегодня из аэропорта Кабул вылетел гражданский рейс на борту которого находится 100 граждан. Ожидается, что самолет прибудет в Киев в течение 24 часов.

Фото: из Кабула вылетел эвакуационный самолет с украинцами (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

"В очередной раз Украина продемонстрировала свою решимость в вопросе помощи собственным гражданам за рубежом, а также протянула руку помощи гражданам других стран, которые в ней нуждались", - пишет пресс-служба.

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УкраинаАфганистанКабул