Перемовини завершилися успіхом: з Кабулу вилетів евакуаційний літак з українцями

Зазначається, що в перемовинах брали участь дипломати України, Ісламської Республіки Пакистан, Турецької Республіки, Держави Катар та Афганістану.

Внаслідок успішних перемовин, сьогодні з аеропорту Кабулу вилетів цивільний рейс на борту якого перебуває 100 громадян. Очікується, що літак прибуде до Києва протягом 24 годин.

Фото: з Кабулу вилетів евакуаційний літак з українцями (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

"Вчергове Україна продемонструвала свою рішучість у питанні допомоги власним громадянам за кордоном, а також простягнула руку допомоги громадянам інших країн, які її потребували",- пише пресслужба.